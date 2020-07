Bonghi assordanti inseriti negli interventi degli Stati Popolari: così la Bestia di Salvini modifica un video per propaganda (Di sabato 11 luglio 2020) Bonghi agli Stati Popolari: così la Bestia di Salvini modifica un video a scopo di propaganda La Bestia di Matteo Salvini colpisce ancora: la macchina social del leader della Lega, infatti, questa volta ha modificato un video, inerente alla manifestazione degli Stati Popolari, aggiungendo in sottofondo, a scopo di propaganda, un fastidioso e assordante rumore di Bonghi, che nella realtà non c’è mai stato. A notare questa discrepanza è stato il giornalista Emiliano Mola, che ha proposto un video sul suo profilo Facebook nel quale mostra come il filmato ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Bonghi assordanti Bonghi agli Stati Popolari: la Bestia di Salvini modifica video propaganda TPI Bonghi assordanti inseriti negli interventi degli Stati Popolari: così la Bestia di Salvini modifica un video per propaganda

un fastidioso e assordante rumore di bonghi, che nella realtà non c’è mai stato. A notare questa discrepanza è stato il giornalista Emiliano Mola, che ha proposto un video sul suo profilo Facebook nel ...

un fastidioso e assordante rumore di bonghi, che nella realtà non c’è mai stato. A notare questa discrepanza è stato il giornalista Emiliano Mola, che ha proposto un video sul suo profilo Facebook nel ...