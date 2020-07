Bonetti “Proroga dello stato di emergenza serva a investire sul futuro” (Di sabato 11 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – La proroga dello stato di emergenza per il Coronavirus al 31 dicembre preannunciata dal premier Conte “sarà discussa in Consiglio dei Ministri e poi sarà portata nel dibattito parlamentare per l'approvazione definitiva. Noi la guardiamo come una possibilità di tutelare alcune forme anche straordinarie che stiamo mettendo in campo per il Paese e per le quali dobbiamo estendere l'arco temporale, ma adesso bisogna risolvere il tema della crisi”. Lo ha detto nel corso di un forum all'Italpress, a Palermo, il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.“Abbiamo l'occasione anche grazie all'Unione europea di disegnare un percorso di ripartenza, che sia un'occasione di quello sviluppo che da anni dobbiamo sbloccare – ha ... Leggi su liberoquotidiano

