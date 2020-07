Bolzano, positivo al coronavirus assessore provinciale alla salute (Di sabato 11 luglio 2020) La scoperta al ritorno dopo una vacanza con la famiglia. Al mometno è in isolamento domiciliare con sintomi leggeri Leggi su repubblica

L'assessore alla salute della Provincia autonoma di Bolzano, Thomas Widmann, è risultato positivo al coronavirus, dopo il ritorno da una vacanza in famiglia. Lo rende noto la Provincia precisando che ...

BOLZANO. L'assessore Thomas Widmann è risultato contagiato da Covid-19. Il test del tampone effettuato ieri, venerdì 10 luglio, è risultato positivo. Attualmente l'assessore alla salute in Alto Adige ...

