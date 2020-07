Bologna, stiramento del bicipite femorale per Schouten: starà fuori due settimane (Di sabato 11 luglio 2020) Il Bologna si appresta a preparare il derby emiliano con il Parma, in programma domani sera allo stadio Renato Dall’Ara, ma nel frattempo si trova a fare i conti con un nuovo infortunio. Il centrocampista Jerdy Schouten, infatti, si è sottoposto a degli esami e, come comunicato dal club rossoblu, è stato evidenziato uno stiramento del bicipite femorale destro. L’olandese resterà fuori per almeno due settimane e, con ogni probabilità, non tornerà in campo in questa stagione. Leggi su sportface

