Bollettivo Covid-19 11 luglio: 188 positivi, 67 in Lombardia (Di sabato 11 luglio 2020) Bollettino Covid-19 11 luglio: sono 188 i nuovi positivi, ben 67 in Lombardia, appena sette i morti. Oltre 13mila gli attualmente positivi, quasi 35mila i morti Il bollettino Covid-19 dell’11 luglio mostra ancora un discreto di nuovi positivi; sono infatti 188 i nuovi casi accertati, di cui 67 solo in Lombardia, la Regione più colpita. Segue a ruota l’Emilia-Romagna con 47 contagi ed il Lazio a 19. Appena quattro le Regioni a contagi zero; sono Molise, Valle d’Aosta, Sardegna ed Umbria. In totale 242.827 casi totali, e 34.945 deceduti dal’inizio di questa pandemia. Attualmente i positivi sono 13.303, ma appena 67 in terapia intensiva, di cui 29 in ... Leggi su bloglive

