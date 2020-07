Bollettino oggi, sabato 11 luglio: contagi, morti, guariti e numeri regione per regione (Di sabato 11 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a sabato 11 luglio. Anche in questo pomeriggio il Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ha diramato il Bollettino nazionale aggiornando i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 188 i nuovi contagi. Il numero dei decessi nelle ultime 24 ore è di 7 mentre il numero dei guariti è 306 . I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 45.931 mentre continua a diminuire il numero degli attualmente positivi: quest’oggi si contano 125 malati in meno ... Leggi su sportface

