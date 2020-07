Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di sabato 11 luglio (Di sabato 11 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a sabato 11 luglio. Prosegue l’attività di analisi da parte della Regione Lombardia anche in questo mese di luglio e prosegue il trend delle ultime settimane su tutto il territorio regionale dove si annotano i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. oggi si registrano 67 nuovi contagi, 4 morti, 192 guariti, 7.055 tamponi. Leggi su sportface

Il bollettino di sabato 11 luglio 2020 sui contagi da Coronavirus in Italia diffuso dal Ministero della Salute. Secondo l’ultimo bilancio aggiornato a oggi, il numero dei casi positivi al Covid-19 è s ...Dodici morti, 276 nuovi casi e 295 guariti in più, quattro regioni a zero contagi nelle ultime 24 ore. E' il bollettino giornaliero nazionale sulla diffusione del coronavirus in Italia: i dati di Mini ...