Bollettino Coronavirus Italia Oggi 188 casi e 7 vittime

Nuovo sull'andamento dell'epidemia di in Italia . Ecco gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto,... Coronavirus - bollettino Ministero della Salute (11 luglio 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è preoccupato per i nuovi focolai che si stanno formando lentamente nel nostro paese. Per questo motivo ha esortato la popolazione a continuare ad indossare le mascherine per ...

Il presidente Regione Campania, Vincenzo De Luca, è preoccupato per i nuovi focolai che si stanno formando lentamente nel nostro paese. Per questo motivo ha esortato la popolazione a continuare ad indossare le mascherine per ... Coronavirus - il bollettino dell’11 luglio Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 188, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 242.827. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive ...

