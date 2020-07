"Bloccano i voli dal Bangladesh, ma intanto...". Salvini, il coronavirus e la bomba-sbarchi: "Governo di complici o di cretini?" (Di sabato 11 luglio 2020) "Bastano meno di due settimane al Governo Conte-Lamorgese per superare gli sbarchi registrati in tutto luglio 2019, quando c'era la Lega al Governo". Matteo Salvini picchia duro sul tema immigrazione e porti aperti e snocciola i numeri che dovrebbero inquietare non solo il Viminale, ma tutta l'Italia: "1.137 arrivi negli ultimi dieci giorni contro i 1.088 registrati in tutto luglio 2019". Il tema è ancora più ampio rispetto a quello ovvio della legalità e della sicurezza legato all'accoglienza dei migranti. In ballo, spiega il leader della Lega ed ex ministro degli Interni, c'è anche la tenuta sanitaria del Paese proprio mentre si stanno riaccendendo gli allarmi rossi sulle curve del contagio da coronavirus: "Mentre il Governo ... Leggi su liberoquotidiano

arch_passarella : 'Vedo un atteggiamento di violenza nei confronti delle forze di polizia che è assolutamente da condannare' Disse… - gpiero75 : @matteosalvinimi Quindi bloccano i voli dal Bangladesh e non va bene neanche questo. Non credi che quelli arrivati… - Chiaraema1 : Bloccano i voli da 13 paesi per non vanificare i sacrifici fatti nei mesi scorsi e continuano a far sbarcare a Lamp… - isladecoco7 : RT @paolaokaasan: @gabrillasarti2 Bloccano i voli di turisti con i passaporti e spalancano i porti ai clandestini! Eccola la SECONDA ONDAT… - Stoico26356790 : RT @paolaokaasan: @gabrillasarti2 Bloccano i voli di turisti con i passaporti e spalancano i porti ai clandestini! Eccola la SECONDA ONDAT… -