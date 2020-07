Berlusconi “accerchiato” dalle sirene: dopo Prodi, a corteggiarlo ci sono Conte e i renziani (Di sabato 11 luglio 2020) dopo Romano Prodi, tocca a Giuseppe Conte. Uno dopo l’altro, dal Prof al premier, passando per Italia Viva. Per Silvio Berlusconi è il momento degli elogi, Ulisse e le sirene. Desta quantomeno perplessità l’improvviso cambio di rotta nei confronti del Cav. Da nemico assoluto, al quale non bisognava nemmeno stringere la mano, a uomo del dialogo. «Strano, per vent’anni Prodi mi ha demonizzato», la battuta del leader di Forza Italia che è rimbalzata ovunque. Sarebbe da ingenui cadere nel tranello, appare un “amore interessato”. O una strategia per sostituire gli indigesti nel governo. Non solo Conte, anche i renziani agiscono Sulla scacchiera si muovono i ... Leggi su secoloditalia

