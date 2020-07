Belen Rodriguez in costume su Instagram: vista e lato B mozzafiato! -Foto (Di sabato 11 luglio 2020) Belen Rodriguez si concede qualche giorno di relax e posta su Instagram una Foto in costume da capogiro: bella la vista, ma le curve sono esagerate La sensualità fatta donna, questo è uno dei modi in cui potrebbe essere descritta la bellissima Belen Rodriguez. Le sue Foto sui social fanno sempre impazzire i suoi followers ed anche questa volta riesce a lasciare tutti senza parole. Infatti la showgirl argentina ha postato su Instagram una Foto in una splendida piscina con una vista mozzafiato, ma a mandare su di giri i suoi 9,6 milioni i followers sono senza dubbio le sue curve esagerate. Tanto bella e sensuale da ricevere anche il commento di un personaggio speciale ed ... Leggi su bloglive

Stefano De Martino - un gesto potrebbe confermare la fine della relazione con Belen Rodriguez : ecco di cosa si tratta Stefano De Martino avrebbe deciso di vendere la barca. Che la situazione tra l'ex ballerino di Amici e Belen Rodriguez fosse complicata era ormai chiaro a tutti, ma pare che oltre alla crisi ci...

De avrebbe deciso di vendere la barca. Che la situazione tra l'ex ballerino di Amici e fosse complicata era ormai chiaro a tutti, ma pare che oltre alla crisi ci... Belen Rodriguez si stende e… Voilà. “Stefano - sei ancora sicuro?” Che si tratti di superstizione o meno, bisogna ammettere che il 2020 abbia portato con sé una serie di macro e micro sconvolgimenti nella società. Tralasciando i cambiamenti più importanti, anche il frivolo mondo dello showbiz ...

Che si tratti di superstizione o meno, bisogna ammettere che il 2020 abbia portato con sé una serie di macro e micro sconvolgimenti nella società. Tralasciando i cambiamenti più importanti, anche il frivolo mondo dello showbiz ... Belen Rodriguez una forma perfetta e un lato B sbalorditivo Dopo l'addio a Stefano De Martino, Belen Rodriguez pubblica su Instagram una foto dove mostra un lato B marmoreo. L'argentina naturalizzata italiana pensa forse a Gianmaria Antinolfi, il nuovo amore. [caption id="attachment_990207" ...

infoitcultura : Belen Rodriguez ed Antinolfi, clamoroso retroscena: le ‘presentazioni ufficiali’ - zazoomnews : Belen Rodriguez si stende e… Voilà. “Stefano sei ancora sicuro?” - #Belen #Rodriguez #stende #Voilà. - zazoomnews : Stefano De Martino decisione drastica dopo la separazione da Belen Rodriguez - #Stefano #Martino #decisione… - ItaSportPress : Belen Rodriguez una forma perfetta e un lato B sbalorditivo - - zazoomblog : Belen Rodriguez i fans furiosi con lei per quel gesto inaspettato - #Belen #Rodriguez #furiosi #gesto -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez si vendica di Stefano De Martino? L’indiscrezione YouMovies Belen Rodriguez ed Antinolfi, clamoroso retroscena: le ‘presentazioni ufficiali’

Gli scatti hanno subito fatto pensare ad un possibile flirt, ma fonti vicine a Fanpage.it hanno fatto chiarezza su questo mistero. L’ex moglie del ballerino ha infatti voltato pagina, chiudendo il cap ...

Stefano De Martino, torna lo scambio di like con Emma Marrone

Torna lo scambio di like su Instagram tra Stefano De Martino e Emma Marrone. I due hanno ripreso a frequentare i loro profili Instagram, e non hanno alcun problema a lasciare un segno del loro passagg ...

Gli scatti hanno subito fatto pensare ad un possibile flirt, ma fonti vicine a Fanpage.it hanno fatto chiarezza su questo mistero. L’ex moglie del ballerino ha infatti voltato pagina, chiudendo il cap ...Torna lo scambio di like su Instagram tra Stefano De Martino e Emma Marrone. I due hanno ripreso a frequentare i loro profili Instagram, e non hanno alcun problema a lasciare un segno del loro passagg ...