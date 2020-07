Bayern Monaco, Salihamidzic: «Napoli o Barça? Pensiamo al Chelsea» (Di sabato 11 luglio 2020) Hasan Salihamidzic ha analizzato il percorso in Champions League: le parole del dirigente del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic, dirigente del Bayern Monaco, ha commentato il sorteggio di Champions League. «Penso che tutti facciamo bene a concentrarci solo sul nostro prossimo compito, il Chelsea. Questo è l’ostacolo che dobbiamo affrontare, solo dopo ci occuperemo delle squadre che possono venire. È già chiaro che le partite non saranno più facili. Per noi, ora la testa è solo sul Chelsea. Dobbiamo prepararci per questa gara con sicurezza, ovviamente, ma certamente non sottovaluteremo il Chelsea». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Bayern Monaco, l’iniziativa contro l’omofobia: Allianz Arena con i colori dell’arcobaleno ItaSportPress Lo spettacolo dell'Allianz Arena illuminata

Per il Christopher Street Day, il festival dedicato all'orgoglio e ai diritti delle persone LGBT, contro discriminazioni ed omofobia, si "accende" lo stadio del Bayern Monaco ...

PES 2021 sarà un aggiornamento di PES 2020: la conferma dal Microsoft Store

Le informazioni scovate nel database della Rating Board australiana nei giorni scorsi, a quanto pare, erano veritiere. Dalle pagine del Microsoft Store arriva la conferma che eFootball PES 2021, la nu ...

