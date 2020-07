Battisti e il boccone "indigesto". Ora si lamenta pure del menù (Di sabato 11 luglio 2020) Gabriele Laganà Cesare Battisti, ex militante dei Proletari armati per il comunismo, chiede di cambiare regime alimentare perché non consono al suo stato di salute L’ex terrorista rosso Cesare Battisti, che sta scontando due ergastoli per quattro omicidi commessi alla fine degli anni Settanta e attualmente è detenuto nel reparto di massima sicurezza del carcere di Massama a Oristano, torna a far parlare di sé. Questa volta l’ex militante dei Pac, i Proletari armati per il comunismo, si è lamentato per il cibo servito nell’istituto penitenziaria giudicato poco, di scarsa qualità e non adeguato per chi, come lui, è affetto da diverse patologie. Questo è l'oggetto del ricorso presentato al tribunale di Sorveglianza di Cagliari dall'ex latitante. ... Leggi su ilgiornale

