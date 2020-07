Battibecco tra il tifoso del Napoli e i tesserati dell’Atalanta: ecco cosa ha detto “l’azzurro” (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – E’ diventato virale il VIDEO di un tifoso del Napoli che al momento della partenza dell’Atalanta per Torino si è avvicinato a Gian Piero Gasperini dicendogli: “Quest’anno ve la giocata o gliela regalate alla Juve?”, il tutto, corredato da un “Forza Napoli”. Dopo la provocazione il tecnico bergamasco ha replicato: “Fatti un giro” mentre la risposta di uno dei componenti della società è stata: “Terrone, terrone del ca**o”. L’episodio è avvenuto alla stazione di Treviglio, in provincia di Bergamo. Su di dosso coglione! Da prendere a calci in culo altro che offese ! pic.twitter.com/TvVTwViKNp — DaiDea (@DaiDea7) July 11, 2020 L'articolo ... Leggi su anteprima24

La vita in diretta battibecco tra Andrea Delogu e Marcello Masi Andrea Delogu con Marcello Masi sono i nuovi presentatori de “ vita in diretta Estate” nell’ultimo slot della trasmissione è andato in onda un simpatico botta e risposta tra i due conduttori. Andrea Delogu chiede a Marcello ...

con sono i nuovi presentatori de “ in Estate” nell’ultimo slot della trasmissione è andato in onda un simpatico botta e risposta tra i due conduttori. chiede a ... Battibecco Gentili-Conte : “Eriksen nel 3-5-2? Ho visto un’altra partita allora…” Scambio di vedute tra Bruno Gentili, opinionista Rai, ed Antonio Conte al termine di Napoli-Inter match valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019/2020. Motivo: la posizione di Cristian Eriksen. “Nel 3-5-2 ha troppo campo da ...

Scambio di vedute tra Bruno Gentili, opinionista Rai, ed Antonio Conte al termine di Napoli-Inter match valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019/2020. Motivo: la posizione di Cristian Eriksen. “Nel 3-5-2 ha troppo campo da ... Brescia - Balotelli mette in mora il club per lo stipendio di marzo : elettrico battibecco tra Raiola e il legale di Cellino La guerra tra Mario Balotelli e il Brescia continua, questa volta è stato Super Mario a sferrare il proprio attacco, chiedendo la messa in mora del club per lo stipendio di marzo. Alessandro Sabattini/Getty ImagesUna mossa astuta quella ...

AppiaPolis : New post (BATTIBECCO AL VELENO TRA MARTUSCIELLO E IL SINDACO MASTELLA) has been published on AppiaPolis - News in T… - Yogaolic : RT @RepubblicaTv: Verona-Inter, scintille e insulti a bordocampo tra Conte e Juric: 'Stai muto'. 'Stai muto te': Battibecco a pochi metri d… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Verona-Inter, scintille e insulti a bordocampo tra Conte e Juric: 'Stai muto'. 'Stai muto te': Battibecco a pochi metri d… - RepubblicaTv : Verona-Inter, scintille e insulti a bordocampo tra Conte e Juric: 'Stai muto'. 'Stai muto te': Battibecco a pochi m… - antonio475317 : @CarloCalenda @matteorenzi @sbonaccini @FelicoriMauro @ItaliaViva Il battibecco continuo tra Calenda e Renzi distruggerà entrambi -

Ultime Notizie dalla rete : Battibecco tra Battibecco tra il tifoso del Napoli ei tesserati dell'Atalanta: ecco cosa ha detto "l'azzurro" (VIDEO) anteprima24.it CHIFFI, Con lui in casa solo sconfitte per i viola

Sarà la quinta direzione in assoluto quella che Daniele Chiffi - arbitro della sezione di Padova - farà nei confronti della Fiorentina, che domani sera alle 19:30 affronterà il Verona in una sfida dov ...

Conte, battibecco con Juric durante Verona-Inter

Tensione nel primo tempo della partita tra il tecnico nerazzurro e l'allenatore dell'Hellas ...

Sarà la quinta direzione in assoluto quella che Daniele Chiffi - arbitro della sezione di Padova - farà nei confronti della Fiorentina, che domani sera alle 19:30 affronterà il Verona in una sfida dov ...Tensione nel primo tempo della partita tra il tecnico nerazzurro e l'allenatore dell'Hellas ...