Barbara D’Urso ricoperta di insulti. No, l’ultima foto i fan non l’hanno proprio digerita (Di sabato 11 luglio 2020) Barbara D’Urso continua a far parlare di sé nonostante le sue trasmissioni siano ferme per la pausa estiva. Tutti discutono infatti le sue foto e ogni volta si scatenano divisioni social. Ci sono i suoi fan che la difendono in ogni momento e si complimentano con lei per un fisico impeccabile, anche se non è più una ragazzina. Dall’altra parte c’è chi invece la insulta, in modo pesantemente, perché ritiene le sue immagini inadatte e contraddistinte pure dal fotomontaggio. Durissime critiche sono giunte nelle ultime ore per un suo scatto in bikini, comunque datato qualche anno fa. Questo amarcord non è stato digerito da numerosi hater, che l’hanno attaccata frontalmente. I commenti sono arrivati a decine e chissà cosa avrà pensato Carmelita una volta letti. Si ... Leggi su caffeinamagazine

Barbara D’Urso - beccata! Ecco con chi se la spassa in barca - lo conoscete tutti (Foto) Tutte le loro foto a fine articolo! Occhio alla strana coppia formata da "lui"e Barbara d’Urso! Se però paparazzare è umano, fantasticare è lecito: il celebre imprenditore è stato infatti immortalato ...

Tutte le loro foto a fine articolo! Occhio alla strana coppia formata da "lui"e d’Urso! Se però paparazzare è umano, fantasticare è lecito: il celebre imprenditore è stato infatti immortalato ... Barbara D’Urso senza trucco : subito le critiche Ancora una volta Barbara D’Urso si mostra ai suoi fan senza trucco , nessun inganno. Uno scatto del mattino, appena sveglia, in bagno. Una nuova foto in mezzo a quelle di tanti ricordi passati che dimostrano che la sua bellezza negli anni ...

Ancora una volta D’Urso si mostra ai suoi fan , nessun inganno. Uno scatto del mattino, appena sveglia, in bagno. Una nuova foto in mezzo a quelle di tanti ricordi passati che dimostrano che la sua bellezza negli anni ... Costantino Della Gherardesca : “Barbara D’Urso? Mi fa ridere!” Costantino dell Gherardesca è sicuramente uno dei personggi più cool Della televisione, il suo scegliere i format a lui più conformi lo rendono un conduttore di nicchia e decisamente interessante. Raggiunto da Blogo Costantino ...

Bgiorgio75 : @ProfessorRha @a_meluzzi Non ti spieghi il perché? Barbara D'Urso fa 6 milioni di ascolti (cioè ci sono sicuro 6 ml… - ecunit80 : @StaseraItalia @matteosalvinimi È più forte di un anno fa la mia convinzione che dovete smettere di invitare person… - Beatris12526656 : RT @canyamandemeto1: Cara Francesca Cipriani,sappiamo che ha sete di notorietà e che farebbe di tutto per arrivare ai suoi scopi. Settembre… - guilty_ofloey : RT @kyoongnism: barbara d'urso distrutta - ANursayar : RT @canyamandemeto1: Cara Francesca Cipriani,sappiamo che ha sete di notorietà e che farebbe di tutto per arrivare ai suoi scopi. Settembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia