Autostrade per l’Italia: nuova proposta per il governo. Revoca più lontana (Di sabato 11 luglio 2020) Nella mattinata di oggi, 11 luglio, il cda di Autostrade per l'Italia ha preparato la sua proposta. Il Cda, a quanto pare, ha approvato uno schema articolato, finalizzato a una positiva definizione della procedura di contestazione in corso sul nodo delle concessioni autostradali Leggi su firenzepost

