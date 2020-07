Autostrade per l'Italia, inviata l'offerta al governo per non perdere tutto (Di sabato 11 luglio 2020) Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia è terminato con l'approvazione di una nuova proposta finalizzata ad evitare la revoca delle concessioni autostradali. Proposta che è in corso di invio e che dovrebbe arrivare in serata sul tavolo della ministra Paola De Micheli. La quale studierà le carte con i propri tecnici per poi portarle a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte: passaggio atteso per lunedì, il premier nei giorni scorsi ha detto di attendersi una “proposta vantaggiosa” per lo Stato. Dopodiché martedì il consiglio dei ministri dovrebbe sciogliere il nodo sul destino di una fetta importante della rete autostradale Italiana. Il condizionale è d'obbligo perché con questo governo i tempi non sono mai certi, ma stavolta si dovrebbe ... Leggi su liberoquotidiano

matteorenzi : Ciò che sta accadendo sulle autostrade della #Liguria è allucinante. C’è un dirigente del ministero che può rispond… - Mov5Stelle : Ancora bugie e disinformazione da un'opposizione che per tutelare i Benetton farebbe di tutto! Noi saremo dove si… - bendellavedova : Anche su Autostrade il Governo in confusione è vittima dell’approccio populista sudamericano del M5S: insensibile a… - Europeo91785337 : @mat_brandi @StaseraItalia Insieme al cdx complici csx , non a caso cerca sponde in Berlusconi favorevole al mes. C… - CiccioLupis : RT @matteorenzi: Ciò che sta accadendo sulle autostrade della #Liguria è allucinante. C’è un dirigente del ministero che può rispondere di… -