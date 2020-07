Autostrade liguri o la storia della mala gestione italiana delle infrastrutture (Di sabato 11 luglio 2020) In alcune gallerie siciliane corsie di marcia chiuse quasi per sempre; dubbi anche sulla rete Anas. Perché il ministero non fa seguire prassi uniformi? E’ sulle prime pagine delle cronache ormai da settimane, la paralisi delle Autostrade liguri, con chiusure notturne che si protraggono fino al mattino, senza preavviso, o il blocco di interi svincoli … L'articolo Autostrade liguri o la storia della mala gestione italiana delle infrastrutture proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Nuove grane per i Benetton. La Procura di Genova apre un’inchiesta sulle manutenzioni in Liguria. E l’Ad di Autostrade è indagato per i pannelli fonoassorbenti Nuova tegole per i Benetton. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo, dopo una serie di esposti, compreso uno del presidente della Regione Giovanni Toti, in merito ai disagi lungo la rete autostradale ligure dovuti alle ispezioni nei tunnel e i ...

GiovanniToti : Se per due anni si promette una cosa, con proclami e giudizi in piazza, e poi questa cosa non avviene è normale che…
GiovanniToti : Io non dico nulla. Aspetto il commento di: Travaglio, Pedullà, Di Maio, alcuni giornalisti che vorrebbero fare poli…
GiovanniToti : Penso a chi ha permesso che Autostrade non facesse lavori di messa in sicurezza in questi anni. A chi per colpa…