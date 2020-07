Autostrade, inviata la proposta al Governo: piano da 3,4 miliardi (Di sabato 11 luglio 2020) La proposta di Aspi al Governo: piano da 3,4 miliardi. E Atlantia è pronta a cedere la maggioranza. ROMA – E’ stata inviata la proposta di Aspi al Governo. Il nuovo piano, formalizzato dal Consiglio di Amministrazione, prevede un pacchetto di risarcimento da 3 a 3,4 miliardi di euro. Una cifra, come scrive La Repubblica, che sarà suddivisa così: 700 milioni per la ricostruzione del Ponte Morandi e vari indennizzi per la città di Genova, 1,5 miliardi per le opere di manutenzione e 1,2 miliardi per finanziare una corposa riduzione delle tariffe su uno schema preparato dall’Autorità dei trasporti. Alla cifra di 3,4 miliardi ... Leggi su newsmondo

Autostrade per l'Italia - inviata l'offerta al governo per non perdere tutto Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia è terminato con l'approvazione di una nuova proposta finalizzata ad evitare la revoca delle concessioni autostradali. Proposta che è in corso di invio e che dovrebbe arrivare ...

