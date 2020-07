Autostrade invia al governo la nuova proposta. L’indiscrezione sul piano dei Benetton per evitare la revoca (Di sabato 11 luglio 2020) È finito in tarda mattinata il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia: secondo quanto riporta l’Ansa, ha approvato una nuova proposta con l’intento di arrivare a una positiva definizione della procedura di contestazione in corso sul nodo delle concessioni autostradali. La proposta è in corso di invio alle istituzioni governative competenti. Scade infatti oggi, 11 luglio, i tre giorni imposti dal governo italiano ad Atlantia per una nuova proposta sulla futura gestione delle concessioni autostradali sulla rete italiana. L’ultimatum era stato deciso dall’esecutivo durante il vertice con Autostrade per l’Italia (Aspi), la società gestita da Atlantia – proprietà dei ... Leggi su open.online

