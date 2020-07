Autostrade, ecco il piano: 3,4 miliardi e nuove tariffe per l'accordo con il governo (Di sabato 11 luglio 2020) Il gruppo Atlantia alza la posta e mette sul tavolo 3,4 miliardi di euro, per provare a chiudere il contenzioso con il governo nato dopo il crollo del Ponte Morandi ed evitare la revoca della... Leggi su ilmessaggero

Il gruppo Atlantia alza la posta e mette sul tavolo 3,4 miliardi di euro, per provare a chiudere il contenzioso con il governo nato dopo il crollo del Ponte Morandi ed evitare la revoca della concessi ...365 componenti, tra 42 consigli d’amministrazione e 46 collegi sindacali, ovvero 88 organi sociali per 62 società complessive. Ecco nomi e numeri delle nomine in cantiere nel governo. Report Comar I r ...