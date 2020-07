Autostrade, Aspi manda la nuova proposta al governo per evitare la revoca. “Ok a nuovi investitori e alla richiesta di tagliare i pedaggi” (Di sabato 11 luglio 2020) Autostrade per l’Italia “apre all’ingresso di nuovi investitori” nella compagine della società e accoglie la richiesta del governo di tagliare ulteriormente “i pedaggi della rete”. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, è questa la risposta del gruppo all’ultimatum lanciato ieri dal premier Giuseppe Conte per evitare in extremis la revoca della concessione. Il piano è stato approvato in giornata dal Cda di Aspi ed è stato inviato a Palazzo Chigi, in vista del decisivo Consiglio dei ministri già fissato per martedì. Confermate le ipotesi circolate nei giorni scorsi: con l’ok ai nuovi investitori la ... Leggi su ilfattoquotidiano

