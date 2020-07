Autostrade, accettate le condizioni del Governo: tagli ai pedaggi (Di sabato 11 luglio 2020) Atlantia perde il controllo di Autostrade. Oggi arriva la proposta d’accordo della società di Benetton. L’offerta sarà fatta entro martedì nel CDM Siamo alla resa dei conti. Autostrade durante la giornata di oggi presenterà al Governo, tramite una lettera che partirà verso l’ora di pranzo, la famosa “proposta irrinunciabile” sollecitata da Conte. Il presidente del Consiglio aveva dettato un ultimatum per accantonare l’ipotesi di revoca della concessione. L’offerta sarà poi discussa in un pre-vertice lunedì al MIT. Se l’accordo verrà raggiunto, la stessa proposta sarà poi portata ufficialmente martedì nel Consiglio Dei Ministri, dove verrà ulteriormente discussa. Un’improvvisa accelerazione per una vicenda ... Leggi su zon

MILANO - La proposta di accordo con il governo per ripartire, a ormai due anni dalla tragedia del Ponte Morandi, è sul tavolo del consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia (Aspi), per le ...

Autostrade verso il round finale. I Benetton pronti a gettare la spugna

I Benetton sono pronti a rinunciare al controllo di Autostrade e il titolo di Atlantia, cui il concessionario fa capo, guadagna il 2,13% recuperando, seppur molto parzialmente il crollo superiore all’ ...

