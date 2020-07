Aumentano i focolai di Coronavirus nelle ditte di spedizione, le indicazioni dell’Iss per chi riceve i pacchi (Di sabato 11 luglio 2020) focolai di Coronavirus nelle ditte di spedizione: le indicazioni anti-contagio per chi riceve i pacchi Diversi focolai di Coronavirus sono stati registrati nelle ditte di spedizione, gettando nel panico chi riceve quotidianamente pacchi e plichi: ecco perché l’Istituto Superiore di Sanità ha fornito delle indicazioni volte a evitare qualsiasi forma di contagio. Dopo i 140 positivi riscontrati presso la ditta di logistica Bartolini, a Bologna, un altro focolaio è stato riscontrato sempre a Bologna, ma questa volta nella ditta di spedizioni Tnt, dove finora sono stati registrati ... Leggi su tpi

Coronavirus - aumentano i casi in Irpinia : si teme nuovo focolaio aumentano i casi da Coronavirus nella zona d’ Irpinia . Sono nove quelli registrati nelle ultime 48 ore, si temono nuovi focolai Nella zona d’ Irpinia , sono stati registrati alcuni nuovi casi da Coronavirus nelle ultime ore. Secondo quanto ...

i da nella zona d’ . Sono nove quelli registrati nelle ultime 48 ore, si temono nuovi focolai Nella zona d’ , sono stati registrati alcuni nuovi da nelle ultime ore. Secondo quanto ... Terzo focolaio a Roma. Aumentano i contagi alla Rai : tamponi a tappeto Roma, Aumentano i contagi da Covid alla Rai: tamponi a tappeto A Roma sale il numero dei pazienti positivi al Covid relativi al focolaio del San Raffaele Pisana: sono 109. Proprio al San Raffale sono collegabili i tre contagi al Centro Rai di Saxa ...

Roma, i da Covid Rai: a A Roma sale il numero dei pazienti positivi al Covid relativi al del San Raffaele Pisana: sono 109. Proprio al San Raffale sono collegabili i tre al Centro Rai di Saxa ... Focolaio Roma | aumentano i contagi alla IRCCS San Raffaele Situazione Focolaio Roma, sono in aumento i numeri in merito ai casi di positività della IRCCS San Raffaele emersi nei giorni scorsi. Il Focolaio a Roma all’interno della IRCCS San Raffaele Pisana si allarga. Lo conferma la ASL Roma 3, ...

tg2rai : #CoronaVirus, aumentano i contagi e si registrano nuovi focolai. La #Caritas conferma 'La crisi causata dalla pande… - zanni_zanst : .......troppe trasgressioni e poco senso di responsabilità!!!! ... e i piccoli focolai aumentano..... STIAMO SCHERZ… - lorepas85 : RT @elitagnol: #Spagna, la situazione coronavirus il 10 luglio del 2020: aumentano i contagi per i focolai di Lleida - Maria15112786 : @opissochiara1 Non so non mi intendo di ciò. Vedo che i focolai aumentano e che alcuni medici che stimo come Crisan… - StefanoCovello : Il quotidiano 'El Paìs' pubblica oggi la notizia che 'i focolai di virus aumentano l'incertezza del giorno delle el… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano focolai Spagna, la situazione coronavirus il 10 luglio del 2020: aumentano i contagi per i focolai di Lleida e altre aree del paese El Itagnol Indice Rt in Sardegna a 0,19. In cinque Regioni è sopra il livello di guardia

Un quadro che resta di "bassa criticità" con un'incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (dal 22 giugno al 5 luglio) di 4,3 casi per 100mila abitanti, con una "lieve diminuzione del numero di nuovi ...

Coronavirus in Veneto, battaglia ancora lunga ma dati positivi su terapie intensive e isolamento domiciliare

Secondo il monitoraggio elaborato dalla cabina di regia costituita da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e regioni, nel periodo 29 giugno – 5 luglio 2020, sono 5 le Regioni con un in ...

Un quadro che resta di "bassa criticità" con un'incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (dal 22 giugno al 5 luglio) di 4,3 casi per 100mila abitanti, con una "lieve diminuzione del numero di nuovi ...Secondo il monitoraggio elaborato dalla cabina di regia costituita da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e regioni, nel periodo 29 giugno – 5 luglio 2020, sono 5 le Regioni con un in ...