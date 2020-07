Atalanta, Umberto Marino: “L’obiettivo è migliorare anno dopo anno” (Di sabato 11 luglio 2020) “L’obiettivo è quello di far crescere questo gruppo e di migliorare sempre anno dopo anno. Ma in questa fase è prematuro parlare di mercato”. Lo ha detto il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro la Juventus che può valere il secondo posto per la Dea: “Il merito di questi risultati è di tutti – commenta il dirigente orobico ai microfoni di Dazn – c’è una squadra che vince in campo e una che vince fuori, a cominciare dal presidente e della famiglia Percassi”. Leggi su sportface

Atalanta - Umberto Marino : «Bergamo una città che ha sofferto molto - ne usciremo insieme» Atalanta, le parole del direttore generale del club, Umberto Marino, prima del match contro l’Udinese Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha parlato così nel pre gara ai microfoni di Sky Sport. «I ragazzi ...

sportface2016 : Umberto #Marino non mette limiti all'#Atalanta - napolipiucom : #napoli Chiariello: “Napoli serve l’impresa col Barcellona, Atalanta favorita”: Umberto… - georgatoss : @florabarral @Linerazzurra L'atalanta è quella squadra che ha battuto il Cagliari grazie ad un gol regolare annulla… - sportli26181512 : Atalanta, il dg Marino: 'Sorteggio Champions? Non pensiamoci. Qua l'euforia non esiste...': Umberto Marino, diretto… - enfasixi : @Umberto_Vi @juventusfc Una tra Atalanta e Lazio la salta sicuro ?? sarebbe utile che si facesse ammonire con la Dea… -