Atalanta, i convocati di Gasperini per la Juve (Di sabato 11 luglio 2020) Gasperini, tecnico dell’Atalanta, in vista della gara contro la Juventus, ha diramato la lista dei 23 convocati. Questa la lista dei nerazzurri che prenderanno parte alla trasferta all’Allianz Stadium di stasera: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Czyborra, Gosens, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer, Caldara.Centrocampisti: Tameze, Malinovskyi, Freuler, De Roon, Pasalic.Attaccanti: Colley, Zapata, Muriel, Gomez, Ilicic. Foto: sito Atalanta L'articolo Atalanta, i convocati di Gasperini per la Juve proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

