Atalanta: dirigente insulta un tifoso del Napoli (video) (Di sabato 11 luglio 2020) Un dirigente dell’Atalanta è il negativo protagonista di un video pubblicato su Facebook da Francesco Emilio Borrelli, giornalista professionista e consigliere regionale dei Verdi in Campania. Complice la tensione pre-partita dell’importante sfida contro la Juventus, l’uomo ha reagito in modo davvero sorprendente e abbastanza esagerato, alla provocazione sportiva di un tifoso del Napoli. Borrelli chiede le scuse del dirigente dell’Atalanta Un supporter del Napoli vedendo la squadra dell’Atalanta scendere dal pullman, si è avvicinato a Gian Piero Gasperini e in modo provocatorio ma scherzoso ha detto:” Forza Napoli”. L’allenatore della Dea si mostra ... Leggi su news.superscommesse

