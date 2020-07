Ardea, due incidenti nello stesso punto in pochi minuti: 4 auto coinvolte, una si ribalta, ci sono feriti (FOTO) (Di sabato 11 luglio 2020) Due incidenti questa mattina intorno alle 7:30 ad Ardea, in via Santa Marina, a poca distanza da via Laurentina nel giro di 10 minuti, a distanza di un centinaio di metri uno dall’altro. Si tratta di due scontri tra due auto, entrambi con dinamiche ancora in fase di accertamento. Probabilmente la velocità ha avuto la sua parte, perché una delle auto coinvolte si è addirittura capovolta. A causa dell’incidente in cui si è ribaltata l’auto sono rimaste ferite alcune persone, per fortuna in modo non grave. sono ancora in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale di Ardea. Rallentamenti sulla circolazione stradale. Ardea, due ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Coronavirus : nella Asl Roma 6 quattro nuovi casi - due sono legati al cluster familiare tra Ardea e Anzio nella Asl Roma 6 si registrano quattro nuovi casi e nello specifico due fanno riferimento al cluster familiare noto tra Anzio e Ardea (sulla vicenda ricordiamo si era espresso il Sindaco di Ardea Mario Savarese, qui il suo commento). Lo rende noto ...

Asl 6 si registrano e nello specifico due fanno riferimento al noto tra e (sulla vicenda ricordiamo si era espresso il Sindaco di Mario Savarese, qui il suo commento). Lo rende noto ... Ardea - blitz alla Banditella : cocaina in casa - arrestate due persone Continua la lotta al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel territorio di Ardea grazie all’impegno profuso dal personale del Ten. Antonio Calabresi e della Squadra antidroga della tenenza. Sono partiti presto per Velletri per essere ...

Continua la lotta al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel territorio di grazie all’impegno profuso dal personale del Ten. Antonio Calabresi e della Squadra antidroga della tenenza. Sono partiti presto per Velletri per essere ... Ardea - nascondevano armi e droga : arrestati due stranieri Questa mattina, ad esito di un servizio antidroga, i Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato due cittadini albanesi, di 31 e 43 anni, e denunciato un 35enne albanese, tutti con precedenti, con le accuse di detenzione illegale di armi da ...

Maggiolina7 : @TIM_Official buonasera ad Ardea RM Internet mancante da due giorni, fatta la segnalazione e solleciti ma niente. P… -