Anticipazioni spagnole Una Vita: la vendetta di Ursula contro Genoveva (Di sabato 11 luglio 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: cosa vedremo nelle prossime puntate? Il video postato sotto questo articolo, ha come protagoniste Genoveva e Ursula. Quest’ultima indirettamente perché è già morta, fatta uccidere da quella che sarà la nuova dark-lady di Acacias. Genoveva sta leggendo una lettera che le ha inviato Ursula prima di morire, sospettando che proprio lei l’avrebbe fatta uscire di scena. E’ una lettera minatoria: ecco che cosa dice! Anticipazioni spagnole Una Vita: la lettera di Ursula Ursula scrive a Genoveva che pensava di essersi liberata di lei, ma come vede da quelle righe, non è così. Prima di ... Leggi su pianetadonne.blog

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Perché Mauro ritorna? Che fine ha fatto Teresa? Vi ricordate di Mauro San Emeterio? Anticipazioni Spagnole della soap annunciano il suo imminente ritorno della Trame di Una Vita . L'amato Personaggio tornerà però nel quartiere senza Teresa. Cosa è accaduto alla poverina?

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Perché Camino è Muta? Le Anticipazioni Spagnole della Soap Una Vita chiariscono i motivi del misterioso mutismo di Camino . Vediamo cosa scopriremo nelle Puntate presto in onda su Canale 5...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Camino vuole andarsene a Parigi con Maite Anticipazioni spagnole Una Vita: cosa vedremo nelle prossime puntate della telenovela spagnola? Sappiamo che Camino e Maite si sono rincontrate. Il video che postiamo sotto a questo articolo inizia con le due che si sistemano i vestiti (si suppone ...

