Anticipazioni “Il Segreto”, dal 13 al 18 luglio: feriti a Puente Viejo! (Di sabato 11 luglio 2020) Anticipazioni settimanali “Il Segreto”, puntate dal 13 al 18 luglio. Che cosa vedremo nelle prossime repliche della soap spagnola? Alcuni operai che trasportano frutta in città su ordine di donna Francisca hanno un terribile incidente. Leandro, purtroppo, non ce la farà. Raimundo torna a casa ferito. La figlia Emilia corre subito a chiamare Pepa, perché gli presti soccorso. Dopo essersi rimesso, Emilia vuole che suo padre sporga denunciaArticolo completo: Anticipazioni “Il Segreto”, dal 13 al 18 luglio: feriti a Puente Viejo! dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

“Il Giovane Montalbano - L’uomo che andava appresso ai funerali” : anticipazioni Giunti alla fine della prima fortunata stagione di Il Giovane Montalbano , non finiscono le avventure del commissario sulla Rai. Anche lunedì 13 luglio si rinnova l’appuntamento con l’episodio che apre la seconda stagione. La ...

Giunti alla fine della prima fortunata stagione di Il , non finiscono le avventure del commissario sulla Rai. Anche lunedì 13 luglio si rinnova l’appuntamento con l’episodio che apre la seconda stagione. La ... Stasera in Tv : “Il giovane Montalbano” - trama e anticipazioni puntata Stasera , su Rai 1, dalle 21.35, torna in replica la serie prequel de “Il Commissario Montalbano”. trama e cast della puntata : nei panni del giovane Salvo, troviamo l’attore Michele Riondino. Secondo appuntamento con ...

, su Rai 1, dalle 21.35, torna in replica la serie prequel de “Il Commissario Montalbano”. e cast della : nei panni del Salvo, troviamo l’attore Michele Riondino. Secondo appuntamento con ... Stasera in tv – “Il Commissario Montalbano” - le anticipazioni dell’11 maggio Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 11 maggio, con un nuovo episodio de “Il Commissario Montalbano”: ecco tutte le anticipazioni di oggi Si torna con l’appuntamento fisso di lunedì sera, oggi 11 maggio ...

2anZUedjAFQVMBx : RT @thediziclub: #BayYanlis anticipazioni • il modo in cui Ezgi reagisce alla notizia del tutto inaspettata che il suo ex e la nuova compag… - Giovann63255627 : RT @thediziclub: #BayYanlis anticipazioni • il modo in cui Özgür reagisce alle parole di Ezgi, quando gli confida che le amiche non lo cons… - sandraalfr86 : RT @TwBeautiful: BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI - Il marito della Bowden nei 'panni' di Wyatt! #Congiunti #TwittamiBeautiful - generacomplotti : RT @Notiziedi_it: Manifest 2 debutta su Canale5 a caccia di complotti e divinità, cosa si nasconde dietro il loro mistero? Anticipazioni 10… - Notiziedi_it : Manifest 2 debutta su Canale5 a caccia di complotti e divinità, cosa si nasconde dietro il loro mistero? Anticipazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni “Il Il centrodestra tra piazza e palazzi Policymakermag