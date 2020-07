Andrea Sannino, conoscete la moglie? Chi è la bellissima Marinella (Di sabato 11 luglio 2020) Il giovane cantante napoletano Andrea Sannino ha un presente professionale ricco di soddisfazioni e un privato altrettanto gratificante… Se la sua Abbracciame è stato la colonna sonora di questi mesi di lockdown dovuto al Coronavirus, nella realtà ad abbracciarlo è la giovane e bellissima moglie Marinella, con il quale è sposato dal 2018 e che … L'articolo Andrea Sannino, conoscete la moglie? Chi è la bellissima Marinella proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

