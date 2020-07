Anche lo Scarabeo diventa anti-razzista: 226 parole offensive bandite dai tornei (Di sabato 11 luglio 2020) “Le parole sono importanti”, diceva Nanni Moretti. E nel 2020 lo sono ancora di più. L’antirazzismo verbale è diventato un movimento ormai trasversale che sta tentando di “correggere” il vocabolario mondiale nel rispetto delle diversità. Non la scampa più nessuno, dopo decenni di lotte persino i Washington Redskins saranno costretti a cambiare nome, perché “pellerossa” è offensivo. In questo contesto non poteva cavarsela il gioco delle parole per eccellenza, lo Scarabeo. Che è Anche uno sport, negli Stati Uniti: ci sono tornei, ci sono classifiche, c’è l’associazione giocatori professionisti. E c’è, soprattutto, la lista delle ... Leggi su ilnapolista

NEW YORK - Gli insulti erano riconosciuti perché ritenuti parte della lingua pop inglese. Ma dopo le marce di protesta per la morte di George Floyd, l'abbattimento dei monumenti dei generali sudisti e ...

