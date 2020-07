Amanda Lear, la disco music? “Mai piaciuta, mi facevano fumare per cantare” (Di sabato 11 luglio 2020) “Mai amata la disco music” confessa, in un’intervista a La Stampa, Amanda Lear. “Lo so, ancora oggi la fanno tutti, ma per me è finita. Preferisco canzoni d’amore, melodiche. Voglio far sognare, piangere, innamorare” racconta la cantante, che svela anche qualche anticipazione dei suoi prossimi lavori. “Quarant’anni fa il mio produttore tedesco mi diceva: canta alla Marlene, devi essere la Dietrich della discomusic” racconta l’artista. “Mi spingeva verso una voce artificiale, sempre più bassa, che ha fatto il mio successo. Mi faceva fumare e si registrava alle quattro di notte e lui era contento. Oggi è diverso”, spiega la Lear, che racconta anche di una ... Leggi su ilfattoquotidiano

