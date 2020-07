Amalfi: riapre il cimitero di Vettica dopo i lavori di sistemazione (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAmalfi (Sa) – Riaperto oggi, 11 luglio 2020, il cimitero di Vettica di Amalfi, chiuso dalla metà dello scorso maggio per consentire lavori di sistemazione interna voluti dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. Nella struttura sono stati realizzati interventi necessari a rendere più sicura e agevole la frequentazione da parte dei cittadini durante le visite ai propri cari. Il progetto di recupero, della somma di 40.000 euro, ha previsto la sistemazione degli scalini di accesso, del muretto di contenimento adiacente all’ingresso, il rifacimento della macera su strada. Oltre al rifacimento integrale di tutte le pavimentazioni interne – precedentemente dissestate – e la ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi riapre

anteprima24.it

É uno degli ultimi Istituti Pubblici di Educazione Femminile ancora presenti in Campania, assieme all’Istituto Martuscielli, l’Istituito SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e l’Educandato Femminile ...Gli diamo gli auguri con questo loro bellissimo post.. tuffatevi in un futuro di successo forza Ravello forza Costa d' Amalfi, in bocca al lupo da Positanonews. Executive chef @mimmodiraffaele is intr ...