Alonso | «Vidi la finale in Sudafrica nel motorhome Ferrari» – VIDEO

Fernando Alonso, pilota di Formula 1, ha ricordato la finale Mondiale tra la sua Spagna e l'Olanda Fernando Alonso, pilota di Formula 1, ha ricordato la finale del Mondiale in Sudafrica tra la sua Spagna e l'Olanda; vinta poi dalle Furie Rosse per 1-0 con gol di Iniesta. «Il primo ricordo della Nazionale risale a quel 12-1 a Malta. Seguivo il calcio con mio padre e a scuola giocavo nel ruolo di portiere. I miei idoli erano Arconada, Zubizzareta e Buyo. Questi sono i portieri che ricordo da piccolo. Quando abbiamo vinto il Mondiale io era a Silverstone e vedemmo la finale del motorhome Ferrari insieme ad alcuni giornalisti spagnoli».

