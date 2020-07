Allerta Meteo Toscana: piogge e forti temporali nella Romagna toscana e nella valle del Reno (Di sabato 11 luglio 2020) La Sala operativa della protezione civile regionale della toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo, che riguarda la Romagna toscana e la valle del Reno, per piogge e forti temporali, con conseguenti possibili rischi di carattere idrogeologico e idraulico del reticolo minore. In un quadro di diffusa alta pressione, dal tardo pomeriggio di oggi sono previste condizioni di instabilità sulle zone appenniniche, specialmente sui versanti emiliano-romagnoli. Potranno registrarsi anche grandinate e forti raffiche di vento. Il codice giallo avrà validità dalle 18 di oggi, sabato 11 luglio, fino alle 4 di domani, domenica 12 ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : In arrivo pioggia e temporali al Nord: allerta maltempo a Milano - GazzettinoL : Fico sulla concessione a Autostrade Sono per la revoca Allerta meteo al Nord Divieto di ingresso e transito in It… - MattiaZirpoli : @themarmor93 A me è caduto lo stipite della porta e si è spaccato l'infisso, le stazioni meteo danno allerta per du… - Tommy_JP_91 : RT @Marzia93757981: @Tommy_JP_91 Quando è prevista pioggia non è più pioggia ma sempre allerta meteo e magari non fa neanche una goccia... - IlSensoDiCerte : RT @Corriere: In arrivo pioggia e temporali al Nord: allerta maltempo a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo F1 GP Stiria, allerta meteo a Spielberg: prove libere 3 e qualifiche a rischio Sport Fanpage Meteo Napoli: bel tempo sabato, discreto domenica, variabile lunedì

Previsioni meteo Napoli, sabato, 11 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31.7°C, ...

Meteo Milano: qualche possibile rovescio sabato, bel tempo domenica, variabile lunedì

Previsioni meteo Milano, sabato, 11 luglio: Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge ...

Previsioni meteo Napoli, sabato, 11 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31.7°C, ...Previsioni meteo Milano, sabato, 11 luglio: Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge ...