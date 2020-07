Allerta Meteo Emilia-Romagna: anche domani possibili rovesci o temporali localmente intensi (Di sabato 11 luglio 2020) La protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un avviso Meteo valido “dalle 00:00 del 12 luglio 2020 fino alle 00:00 del 14 luglio 2020“: “Per la giornata di domenica 12 luglio sono previste precipitazioni residue, attese sul settore orientale della regione nelle prime ore della notte, anche sotto forma di rovesci o temporali localmente intensi. Nel corso della mattinata di domenica 12 luglio i fenomeni sono previsti in rapido esaurimento. La ventilazione resta attiva lungo la fascia costiera per tutta la giornata di domenica 12 luglio con condizioni di mare mosso. Per la giornata di lunedì 13 luglio non sono previste precipitazioni significative; resta ancora attiva la ventilazione lungo la fascia ... Leggi su meteoweb.eu

Al momento al Red Bull Ring di Spielberg piove altre nuvole scure sembrano avvicinarsi minacciosamente. Secondo le previsioni del tempo, sul circuito in cui è in corso il GP di Stiria, seconda prova d ...

Rischio forti temporali e Grandine nelle prossime oreNon si è fatto attendere l'atteso peggioramento del tempo previsto per questo primo step del fine settimana. In queste ore infatti è già boom di te ...

