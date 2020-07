All or Nothing: Tottenham Hotspur, il trailer della docu-serie Amazon (Di sabato 11 luglio 2020) Amazon ha condiviso il trailer della sua docuserie All or Nothing: Tottenham Hotspur, dedicata alla popolare squadra di calcio. All or Nothing: Tottenham Hotspur, di cui è stato condiviso online il trailer, è la nuova docu-serie Amazon che permette di seguire la squadra di calcio britannica durante la stagione 2019/2020. Il video mostra le prime sequenze del progetto che verrà lanciato in oltre 200 nazioni e territori a livello mondiale. La serie All or Nothing: Tottenham Hotspur racconta il dietro le quinte della stagione sportiva ... Leggi su movieplayer

All or Nothing: Tottenham Hotspur, di cui è stato condiviso online il trailer, è la nuova docu-serie Amazon che permette di seguire la squadra di calcio britannica durante la stagione 2019/2020. Il vi ...

Deep Purple: ascolta il nuovo singolo Nothing At All

I Deep Purple hanno condiviso il nuovo singolo Nothing At All tratto dall'imminente 21esimo album Whoosh! in uscita il 07 agosto. Il testo di Nothing At All è un osservazione su ciò che noi umani abbi ...

