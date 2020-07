Alda e il sogno di ballare oltre la disabilità «L’arte trova un posto speciale per tutti» (Di sabato 11 luglio 2020) Nonostante le difficoltà di movimento, si è ritrovata in pista e anche sul palcoscenico a recitare. Leggi su ecodibergamo

gianpictor : Anche se addormentata nella strada di un sogno, senza gemiti né voci; anche se sola, paurosamente distorta dalla ve… - soleluna731 : RT @ropelato_l: #Buonanotte Il sogno è la più dolce armonia dell’universo (Alda Merini) - ropelato_l : #Buonanotte Il sogno è la più dolce armonia dell’universo (Alda Merini) -

Ultime Notizie dalla rete : Alda sogno

ciociariaoggi.it

Alda era umile, gioiosa, tragica, violata, scarnificata, versata, spinta, sospinta, dipinta, amata, cantata. Decantata, celebrata, abbandonata, toccata, strappata, iniettata, evocata, tramandata, ...Non molto tempo fa ebbi l'occasione di discutere di comicità con un mio vecchio amico. Nonostante egli sia persona molto arguta ed intelligente, e per di più con uno spiccato senso dell'umorismo, mi c ...