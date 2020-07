Al via il 66° Taormina FilmFest – in sala e su MYmovies.it – con il film testamento di Marion Hänsel (Di sabato 11 luglio 2020) Si accendono i riflettori sul 66° Taormina filmFest, diretto da Leo Gullotta e Francesco Calogero, in sala e in streaming su MYmovies.it dall’11 al 19 luglio, prodotto e organizzato da Videobank S.p.A. su concessione della Fondazione Taormina Arte Sicilia, sotto il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Una variegata programmazione debutta in sala A del Palazzo dei Congressi di Taormina, ospitando giornalmente – a ingresso libero e su prenotazione – la duplice proiezione alle 19 e alle 21.30 del Concorso internazionale di opere prime e seconde, mentre il palinsesto online offre un’ancora più ricca ... Leggi su romadailynews

