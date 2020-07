Al Bano in coppia al prossimo Sanremo, fuori Romina arriva Jasmine, voci dicono che … (Di sabato 11 luglio 2020) AlBano ha avuto quattro figli da Romina Power: Ylenia, Yari, Cristel e Romina J e due da Loredana Lecciso: Bido e Jasmine. AlBano, come è giusto e normale che sia, ha sempre dichiarato di amare profondamente e allo stesso modo tutti e sei i suoi figli e di non fare alcuna differenza tra i figli di primo e secondo letto. E a questo ogni genitore può credere. I figli ormai sono cresciuti e, a parte il dolore immenso per la scomparsa di Ylenia della quale da decenni non si sa più nulla, se quelli avuto con Romina hanno preso la loro strada e sono autonomi e indipendenti, quelli avuti dalla Lecciso sono ancora abbastanza piccoli anche se sembra abbiano già chiare le loro idee come Jasmine. Jasmine ha inciso il ... Leggi su baritalianews

Bano coppia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bano coppia