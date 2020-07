Al Bano Carrisi, nuovo sgarro a Romina Power? Pronta una nuova partner per Sanremo 2021 (Di sabato 11 luglio 2020) Al Bano e Jasmine Carrisi a Sanremo 2021? Nella 71esima edizione del Festival di Sanremo potrebbe esserci un gradito ritorno. Stando ai rumors Al Bano potrebbe partecipare come concorrente dopo l’ospitata di quest’anno con Romina Power presentato il loro nuovo singolo ‘Raccogli l’attimo’. Sul magazine Oggi si parla del cantautore di Cellino San Marco che il prossimo febbraio potrebbe calcare nuovamente il prestigioso palco del Teatro Ariston. Ma stavolta non con l’ex moglie bensì con una nuova partner: la figlia Jasmine. Il Maestro salentino potrebbe lanciare la sua quintogenita in un panorama musicale molto più prestigioso che potrebbe ... Leggi su kontrokultura

