Addio a Mario, il gestore del bar di “Certe notti” cantate da Luciano Ligabue negli anni ’90 – Il video (Di sabato 11 luglio 2020) «Ci vediamo da Mario prima o poi», cantava Luciano Ligabue negli anni Novanta mentre raccontava di Certe notti irrequiete, ricche di turbamenti, in preda a sensazioni contrastanti, «più allegro, più ingordo, più ingenuo e coglione che mai», scriveva il cantautore emiliano. E allora in quelle notti si andava da Mario, bar porto sicuro dove trovare un po’ di pace dalle inquietudini notturne. Quel Mario esisteva veramente. E oggi a 80 anni se ne va. Mario Zanni, gestore del “Bar Mario”, l’originale, con sede a San Martino in Rio, un paese vicino a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, luoghi che hanno dato i ... Leggi su open.online

Luciano Ligabue dice addio a Mario - il barista cantato in “Certe notti” Ligabue cantava “ci vediamo da Mario prima o poi” ma Mario oggi se n’è andato. E’ scomparso il barista divenuto una vera icona per i fan del cantante. Si chiamava Mario Zanni, ma per i fan di Luciano Ligabue era ...

cantava “ci vediamo da prima o poi” ma oggi se n’è andato. E’ scomparso il divenuto una vera icona per i fan del cantante. Si chiamava Zanni, ma per i fan di era ... Luciano Ligabue - addio a Mario Zanni il barista delle sue canzoni : ‘Non è vero che non esiste’ “Io sono Mario , ed è una balla che il mio bar non esiste“. Comincia così il video-ricordo che Ligabue dedica a Mario Zanni , morto a 80 anni. Il rocker rende omaggio al mitico barista delle sue canzoni (“Ci vediamo da ...

“Io sono , ed è una balla che il mio bar non esiste“. Comincia così il video-ricordo che dedica a , morto a 80 anni. Il rocker rende omaggio al mitico sue (“Ci vediamo da ... Scomparso Mario Zanni - il mitico barista delle canzoni di Ligabue : l’addio del cantante “Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi”. Versi intramontabili della canzone forse più famosa di Luciano Ligabue, oggi hanno un sapore amaro. Perché Mario Zanni, lo storico barista ...

Open_gol : Quel Mario esisteva veramente. E oggi a 80 anni se ne va. Mario Zanni, gestore del 'Bar Mario', l'originale, con se… - rockolpoprock : Addio a Mario Zanni del Bar Mario, il locale cantato da Ligabue - Adnkronos : Addio a Mario, il barista di #Ligabue immortalato in '#Certenotti' - Cecco_Piantoni : RT @Misurelli77: Che bei ricordi con il Liga a palla Capelli lunghi,sigaretta (truccata)in bocca,vent'anni di meno e Via... Addio a Mario Z… - FabioPariseBFF : RT @Open_gol: Quel Mario esisteva veramente. E oggi a 80 anni se ne va. Mario Zanni, gestore del 'Bar Mario', l'originale, con sede in un p… -