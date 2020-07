A come Srebrenica, il monologo teatrale che ha spiegato il genocidio a migliaia di spettatori (Di sabato 11 luglio 2020) Apprendere un nuovo alfabeto, sforzarsi di fare propria una grammatica sconosciuta per capire la terra di Bosnia che sta al di là dal mare. È da questo bisogno che ormai 22 anni fa è nato A come Srebrenica, lo spettacolo dell’attrice marchigiana Roberta Biagiarelli che questa sera interpreterà il monologo su Radio3 Suite, in occasione dei 25 anni trascorsi dal genocidio in cui oltre 8mila musulmani sono stati uccisi dalle milizie serbo-bosniache del generale Ratko Mladic. “Chi ha voglia di entrare in empatia con Balcani deve studiare tanto. E, anche dopo tanti anni di studio, deve accettare di tornare da quei luoghi con più domande di quante ne avesse prima di partire”. Roberta Biagiarelli ha accettato questo patto nel 1998, l’anno in cui, ispirata dal libro di ... Leggi su tpi

Srebrenica - 25 anni dopo – Storie dei mille desaparecidos del massacro. ‘Chi ha ricevuto le ossa è fortunato. Le loro bare leggere come fantasmi’ “L’ultima volta che ho salutato mio marito ho cercato di imprimermi nella mente tutto di lui. Il suo sguardo, la camicia di jeans chiaro che indossava. Era il 1992. Pensavamo che la guerra sarebbe finita in poche settimane e non capivo ...

