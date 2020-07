“A che titolo potrei?”. Brigitte si defila da Marcon: altro che premiere dame, come vuole essere chiamata dopo essere "sparita" (Di sabato 11 luglio 2020) “Non mi sento première dame. A che titolo potrei fare politica?”. Così Brigitte si defila dal marito Emmanuel Macron in un'intervista rilasciata a France info. La moglie del capo dello Stato ha spiegato perché ha scelto un ruolo defilato. “La gente non mi ha scelto, quindi non bisogna imporsi al pubblico - ha dichiarato - e il solo modo che io ho per non essere inopportuna è quello di aiutare”. Per questo ha scelto il dossier sulla sanità, che assorbe le sue energie fin dall'arrivo all'Eliseo. “Quando si è la moglie del capo dello Stato si hanno dei doveri nei confronti dei francesi. Devo adempiere a questi doveri e lo faccio con amore. Non dico che lo faccio sempre bene, ma lo faccio con amore. Se ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoA che