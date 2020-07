60 cameriere lasciano hotel sardo (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - NUORO, 11 LUG - Lavorano come cameriere al piano da più di 20 anni in un grande resort di Cala Gonone, Nuoro,, ma quest'anno con la stagione turistica che langue in seguito alla pandemia, ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - NUORO, 11 LUG - Lavorano come cameriere al piano da più di 20 anni in un grande resort di Cala Gonone (Nuoro), ma quest'anno con la stagione turistica che langue in seguito alla pandemia, tut ...

"Paga più bassa e più ore", 60 cameriere di Dorgali lasciano l'hotel. Il sindaco: "Massimo rispetto"

Stipendio ridotto, orario dilatato. Quando hanno detto "no" a queste condizioni lavorative sono state sostituite su due piedi, dalla sera alla mattina. A raccontarlo sui social è un gruppo di camerier ...

