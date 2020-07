5 fumetti western da leggere durante l’estate (Di sabato 11 luglio 2020) Non c’è momento migliore dell’estate per sedersi a leggere al sole e recuperare qualche fumetto arretrato. Magari approfittandone per scoprire, riscoprire o approfondire i grandi generi della letteratura illustrata, come il western. Un tempo sinonimo esclusivamente di cowboy, indiani e duelli sotto il sole cocente di mezzogiorno, il vecchio, selvaggio Far West mantiene i suoi elementi tradizionali ma ha ancora molto da dire, e a volte con elementi sorprendenti. Per chiunque abbia intenzione di avventurarsi in un viaggio estivo tra canyon, mandrie di bufali, saloon e praterie, ecco 5 western a fumetti da leggere tutti d’un fiato. 1. Tex. La vendetta delle ombre, di Mauro Boselli, Massimo Carnevale Non c’è appuntamento più atteso tra gli appassionati di Tex del ... Leggi su wired

uomomosca : Se fai fumetti in Italia e non disegni un Tex non sei credibile. #tex #texwiller #bonelli #fanart #commission… -

Ultime Notizie dalla rete : fumetti western 5 fumetti western da leggere durante l estate Wired.it Due samurai del fumetto: Cristina Mormile e Jean-François Di Giorgio

Il sodalizio artistico tra Jean-François Di Giorgio e Cristina Mormile va avanti da diversi anni, negli ultimi sulla serie Samurai. Con loro parliamo dell'opera e della loro collaborazione. La saga di ...

Mostra virtuale delle opere di Sergio Tisselli

Fino al 26 luglio le opere sono visitabili on line, dopo l'incredulità nel mondo del fumetto per l’improvvisa scomparsa dell'artista Questa mostra fa parte della rassegna di mostre virtuali “Più in gr ...

Il sodalizio artistico tra Jean-François Di Giorgio e Cristina Mormile va avanti da diversi anni, negli ultimi sulla serie Samurai. Con loro parliamo dell'opera e della loro collaborazione. La saga di ...Fino al 26 luglio le opere sono visitabili on line, dopo l'incredulità nel mondo del fumetto per l’improvvisa scomparsa dell'artista Questa mostra fa parte della rassegna di mostre virtuali “Più in gr ...