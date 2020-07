25 anni fa il massacro di Srebrenica: cerimonia di commemorazione per non dimenticare (Di sabato 11 luglio 2020) Sono passati 25 anni dal massacro di Srebrenica, la cittadina bosniaca in cui morirono 8372 uomini e ragazzi musulmani, al termine della guerra dei Balcani. Altre 20mila persone furono deportate, ... Leggi su tg.la7

EnricoLetta : 25 anni fa #Srebrenica. Nel cuore dell’Europa di fronte a soldati di nazioni europee conniventi il massacro di civi… - Internazionale : Perché ricordare il massacro di Srebrenica, venticinque anni dopo. L’articolo di The Conversation. - RaiNews : 8mila musulmani trucidati nel cuore dell'Europa, 25 anni fa #Srebrenica - theboyeehab : RT @adoratemi: Oggi sono 25 anni dal massacro di Srebrenica in cui 8372 cittadini bosniaci musulmani (donne, uomini, bambini, anziani) furo… - jpoli6 : RT @infosubmarine: A 25 anni dal massacro di Srebrenica, siamo ancora molto lontani dalla giustizia -