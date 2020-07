11 luglio '82, l'Italia di Bearzot trionfa a Madrid: 3-1 alla Germania, siamo Campioni del Mondo per la terza volta (Di sabato 11 luglio 2020) Sono passati esattamente 38 anni dalla magica notte dell'11 luglio 1982 nella quale la Nazionale si laureò Campione del Mondo per la terza volta nella sua storia battendo 3-1 la Germania Ovest nella finalissima di Madrid dei Mondiali 1982 in Spagna. Riviviamo i momenti chiave della spedizione iridata degli Azzurri del ct Bearzot. La prima fase a gironi Gli Azzurri passano il girone per il rotto della cuffia qualificandosi al secondo posto dietro alla Polonia a quota 3 punti frutto di... Leggi su 90min

