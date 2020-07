Zoolander: i fan chiedono la rimozione di Donald Trump, ma Ben Stiller dice di no (Di venerdì 10 luglio 2020) Ben Stiller ha commentato il cameo di Donald Trump in Zoolander, che i fan vogliono far rimuovere dal film. Ben Stiller ha commentato il cameo di Donald Trump in Zoolander, che i fan vogliono far rimuovere dal film. L'attore e regista era ospite di The New Abnormal, podcast del sito The Daily Beast, e in tale occasione ha commentato il suo breve rapporto professionale con colui che all'epoca non era ancora il presidente degli Stati Uniti. Per chi non se lo ricordasse, il cameo di Trump ha luogo durante una scena girata sul red carpet di un vero evento legato alla moda. Spiega Stiller: "Stavamo girando alla cerimonia dei VH1 Fashion Awards, che adesso non esiste più, e man ... Leggi su movieplayer

